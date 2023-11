Marche solidaire lutte contre les violences faites aux femmes Route du Belvédère (à la hauteur de la Carrière des Archivaux) Saint-Restitut Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Restitut Marche solidaire lutte contre les violences faites aux femmes Route du Belvédère (à la hauteur de la Carrière des Archivaux) Saint-Restitut, 18 novembre 2023, Saint-Restitut. Saint-Restitut,Drôme Balade patrimoniale dans le domaine communal des Carrières d’environ 6km (compter 3h00)..

2023-11-18 13:30:00 fin : 2023-11-18 17:30:00. .

Route du Belvédère (à la hauteur de la Carrière des Archivaux) Route du Belvédère

Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Heritage walk in the Carrières municipal estate, approx. 6km (approx. 3h00). Paseo patrimonial por el dominio de Carrières, de unos 6 km (3 h). Erbschaftsspaziergang durch das Gemeindegebiet von Les Carrières, ca. 6 km (rechnen Sie mit 3:00). Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Restitut Autres Lieu Route du Belvédère (à la hauteur de la Carrière des Archivaux) Adresse Route du Belvédère (à la hauteur de la Carrière des Archivaux) Route du Belvédère Ville Saint-Restitut Departement Drôme Lieu Ville Route du Belvédère (à la hauteur de la Carrière des Archivaux) Saint-Restitut latitude longitude 44.331381;4.7815

Route du Belvédère (à la hauteur de la Carrière des Archivaux) Saint-Restitut Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-restitut/