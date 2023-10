SOIRÉE DANSANTE – MONTBLANC Route du Béal Montblanc, 18 novembre 2023, Montblanc.

Montblanc,Hérault

Dance Machine vous propose une nouvelle soirée dansante avec un large répertoire musical !.

2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 23:30:00. .

Route du Béal

Montblanc 34290 Hérault Occitanie



Dance Machine offers you a new evening of dancing with a wide repertoire of music!

Dance Machine vuelve con una nueva fiesta de baile con música muy variada

Dance Machine bietet Ihnen einen neuen Tanzabend mit einem breiten Musikrepertoire!

Mise à jour le 2023-10-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE