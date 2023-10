LES PRES JAUNES Route du Barry Saint-Léger-les-Mélèzes, 1 janvier 2032, Saint-Léger-les-Mélèzes.

Pour son emplacement privilégié, notre village St Léger Les Mélézes est particulièrement bien adapté pour l’accueil de classes, colonies et groupes…Nos centres sont situés au cœur du village, aux portes du parc des écrins, dans la vallée du champsaur, les hautes alpes réputées pour le soleil , la neige…

Nos structures propices aux classes et colonies de vacances en toutes saisons, pour des séjours thématiques, sportifs et ludiques, venez nous nous rejoindre dans nos montagnes pour un séjour magique.

Les séjours été pour la découverte de la faune et flore des Alpes, apercevoir et approcher la sympathique marmotte, randonner sur les sentiers de montagnes.

Pratiquer diverses activités équestres, améliorer sa technique de monte, découvrir ou progresser avec les chevaux, prendre soin de sa monture, vivre l’aventure d’un bivouac…

Faire le plein de sensations fortes, sports d’eaux vives différents, escalade, acrobranche, VTT.

Et l’hiver, pour une initiation ou un perfectionnement en ski, nous vous proposons des cours de ski avec des moniteurs diplômés en toute sécurité sur les pistes pour le passage d’un insigne en fin de séjour.

A la découverte de l’aventure, avec une balade en chiens de traîneaux, ski joering, randonnées raquettes avec des accompagnateurs…Nous vous proposons tout un panel d’activités hiver comme été afin de construire votre séjour, nous restons à votre disposition pour vous aider à le construire en toutes saisons.

