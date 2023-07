Fête de l’Agriculture Route du Bancillon Chomelix, 27 août 2023, Chomelix.

Chomelix,Haute-Loire

Finale départementale de labour.

Marché de Producteurs et nombreuses animations.

Repas sous chapiteau.

Feux d’artifices à 22h..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Route du Bancillon

Chomelix 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Departmental ploughing final.

Farmers’ market and numerous events.

Meal under big top.

Fireworks at 10pm.

Final departamental de arada.

Mercado de agricultores y numerosos actos.

Comida bajo carpa.

Fuegos artificiales a las 22 h.

Finale des Departements im Pflügen.

Bauernmarkt und zahlreiche Animationen.

Mahlzeiten in einem Festzelt.

Feuerwerk um 22 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay