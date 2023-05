COL’ ATTITUDE À SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE Route du Ballon d’Alsace, 9 juillet 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Saint-Maurice-sur-Moselle,Vosges

Évènement national pour les mobilités douces. Col fermé versant vosgien de 9h à 14h pour les véhicules motorisés. Seul, entre amis ou en famille, les adeptes de mobilités douces pourront relever le défi et gravir le magnifique col du Ballon d’Alsace en toute sécurité ! Découvrir le plaisir d’évoluer sur une route exceptionnellement fermée à la circulation de 9h à 14h et réservée à ceux qui souhaitent franchir le col à vélo, VTC, vélo à assistance électrique, roller, trottinette, à pied … ! Retrouver la joie de bouger et de favoriser un mode de déplacement doux dans le calme et la sérénité de la forêt vosgienne. Cette montée régulière de 9 km hisse au sommet du col à 1147 m d’altitude. Ce passage est mondialement connu des cyclistes car il a été le premier col franchi par le Tour de France en 1905 et plusieurs fois l’arrivée d’étape de la Grande Boucle et ils auront le plaisir d’admirer la vue sur la vallée de la Moselle pendant l’ascension, au sommet, vue à 360° sur les sommets vosgiens, la forêt Noire et les Alpes. Village d’animation au centre bourg de Saint-Maurice-sur-Moselle : – Marché des Producteurs locaux sur la Place de la Gare, – Buvette et Musique sur la placette derrière l’Office de Tourisme, – Grande tombola avec panier gourmand terroir à peser sur l’esplanade piétonne, – Stand du Club Vosgien Bussang St-Maurice sur l’esplanade piétonne, – Stand de la Maison du Vélo avec location de vttae sur l’esplanade piétonne, – Expo de la marque vosgienne Labyrinth Bikes – Dessinateur/Concepteur/Assembleur de vélos. – Stand de Parapente Le Ménil Vol Libre sur l’esplanade piétonne, – Stand Je Vois la Vie en Vosges sur l’esplanade piétonne, – Stand de beignets de brimbelles fraiches sur l’esplanade piétonne, – Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges ouvert toute la journée – Restauration : Bar Resto Le Calice Pomme de terre au lard, échine et salade verte sur place ou à emporter, Le Chalet de J et M Burger vosgien, grillades, glaces et gaufres sur place ou à emporter.. Tout public

Dimanche 2023-07-09 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-09 14:00:00. 0 EUR.

Route du Ballon d’Alsace

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



National event for soft mobility. Pass closed on the Vosges side from 9 am to 2 pm for motorized vehicles. Alone, with friends or with family, the followers of soft mobility will be able to take up the challenge and climb the magnificent Ballon d’Alsace pass in complete safety! Discover the pleasure of moving on a road exceptionally closed to traffic from 9 am to 2 pm and reserved for those who wish to cross the pass by bike, VTC, electric bike, roller, scooter, on foot … ! Rediscover the joy of moving and favoring a gentle mode of travel in the calm and serenity of the Vosges forest. This regular 9 km climb takes you to the top of the pass at an altitude of 1147 m. This pass is world famous for cyclists because it was the first pass crossed by the Tour de France in 1905 and several times the arrival of a stage of the Grande Boucle. They will have the pleasure to admire the view on the Moselle valley during the ascent, at the top, 360° view on the Vosges summits, the Black Forest and the Alps. Animation village in the center of Saint-Maurice-sur-Moselle: – Local producers’ market on the Place de la Gare, – Refreshment bar and music on the square behind the Tourist Office, – Large tombola with a gourmet basket to be weighed on the pedestrian esplanade, – Stand of the Club Vosgien Bussang St-Maurice on the pedestrian esplanade, – Stand of the Maison du Vélo with bike rental on the pedestrian esplanade, – Exhibition of the Vosges brand Labyrinth Bikes – Bicycle Designer/Assembler. – Stand of Paragliding Le Ménil Vol Libre on the pedestrian esplanade, – Stand Je Vois la Vie en Vosges on the pedestrian esplanade, – Stand of fresh brimbelle doughnuts on the pedestrian esplanade, – Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges open all day long – Catering : Bar Resto Le Calice Potato with bacon, loin and green salad on the spot or to take away, Le Chalet de J et M Vosgien Burger, grills, ice creams and waffles on the spot or to take away.

Evento nacional por la movilidad suave. Paso cerrado a los vehículos motorizados de 9.00 a 14.00 horas. Solos, con amigos o en familia, los adeptos de la movilidad suave podrán aceptar el reto y subir el magnífico puerto del Ballon d’Alsace con total seguridad Descubra el placer de circular por una carretera excepcionalmente cerrada al tráfico de 9.00 a 14.00 h y reservada a quienes deseen atravesar el puerto en bicicleta, VTC, bicicleta eléctrica, patines, scooter, a pie? Redescubra el placer de desplazarse y de privilegiar un modo de transporte suave en la calma y la serenidad del bosque de los Vosgos. Esta subida regular de 9 km le llevará a la cima del puerto a 1147 m de altitud. Este puerto es mundialmente famoso entre los ciclistas, ya que fue el primer puerto atravesado por el Tour de Francia en 1905 y ha sido meta de varias etapas de la Grande Boucle. Los ciclistas tendrán el placer de admirar la vista del valle del Mosela durante el ascenso y, en la cima, una vista de 360° de las cumbres de los Vosgos, la Selva Negra y los Alpes. El pueblo de Saint-Maurice-sur-Moselle será el centro del evento: – Mercado de productores locales en la Place de la Gare, – Refrescos y música en la plaza situada detrás de la Oficina de Turismo, – Gran tómbola con una cesta gourmet que se pesará en la explanada peatonal, – Puesto de venta de productos localesun stand del Club Vosgien Bussang St-Maurice en la explanada peatonal, – Un stand de la Maison du Vélo con alquiler de bicicletas en la explanada peatonal, – Una exposición de la marca de los Vosgos Labyrinth Bikes ? Diseñador/Montador de bicicletas. – Stand de Parapente Le Ménil Vol Libre en la explanada peatonal, – Stand de Je Vois la Vie en Vosges en la explanada peatonal, – Stand de donuts frescos brimbelle en la explanada peatonal, – Stand de la empresa francesa Labyrinth Bikesrestauración: Bar Resto Le Calice Patatas con beicon, lomo y ensalada verde in situ o para llevar, Le Chalet de J et M Vosgien Hamburguesas, parrilladas, helados y gofres in situ o para llevar.

Nationale Veranstaltung für sanfte Mobilität. Gesperrter Pass auf der Vogesen-Seite von 9 bis 14 Uhr für motorisierte Fahrzeuge. Ob allein, mit Freunden oder der Familie: Anhänger der sanften Mobilität können die Herausforderung annehmen und den wunderschönen Col du Ballon d’Alsace in aller Sicherheit erklimmen! Entdecken Sie das Vergnügen, sich auf einer Straße zu bewegen, die von 9 bis 14 Uhr ausnahmsweise für den Verkehr gesperrt ist und denjenigen vorbehalten ist, die den Pass mit dem Fahrrad, dem Mountainbike, dem Fahrrad mit Elektrounterstützung, den Inline-Skates, dem Roller oder zu Fuß überqueren möchten…! Finden Sie die Freude an der Bewegung wieder und fördern Sie eine sanfte Fortbewegungsart in der Ruhe und Gelassenheit des Vogesenwaldes. Dieser gleichmäßige, 9 km lange Anstieg hebt die Passhöhe auf 1147 m Höhe. Dieser Pass ist bei Radfahrern weltbekannt, da er 1905 der erste Pass war, den die Tour de France überquerte, und mehrmals Etappenziel der Grande Boucle war. Während des Aufstiegs können Sie die Aussicht auf das Moseltal genießen, während Sie auf dem Gipfel einen 360°-Blick auf die Gipfel der Vogesen, den Schwarzwald und die Alpen haben. Animationsdorf im Zentrum von Saint-Maurice-sur-Moselle: – Markt mit lokalen Erzeugern auf dem Bahnhofsplatz, – Getränke und Musik auf dem Platz hinter dem Fremdenverkehrsamt, – Große Tombola mit einem regionalen Gourmetkorb zum Abwiegen auf der Fußgängerzone, – Große Tombola auf dem Platz hinter dem Fremdenverkehrsamt, – Große Tombola mit einem regionalen Gourmetkorb zum Abwiegen auf der Fußgängerzone, – Große Tombola auf dem Platz hinter dem Fremdenverkehrsamtstand des Club Vosgien Bussang St-Maurice auf der Fußgängerzone, – Stand des Maison du Vélo mit Fahrradverleih auf der Fußgängerzone, – Ausstellung der Marke Labyrinth Bikes aus den Vogesen ? Zeichner/Designer/Monteur von Fahrrädern. – Stand von Paragliding Le Ménil Vol Libre auf der Fußgängerzone, – Stand Je Vois la Vie en Vosges auf der Fußgängerzone, – Stand mit frischen Himbeerkrapfen auf der Fußgängerzone, – Stand mit frischen Himbeerkrapfen auf der Fußgängerzoneverpflegung: Bar Resto Le Calice Pommes au lard, échine et salade verte vor Ort oder zum Mitnehmen, Le Chalet de J et M Burger vosgien, Grillspezialitäten, Eis und Waffeln vor Ort oder zum Mitnehmen.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES