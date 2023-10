Balades à Poney sur le Sentier d’Halloween Route d’orniac Sénaillac-Lauzès, 28 octobre 2023, Sénaillac-Lauzès.

Sénaillac-Lauzès,Lot

Fête Halloween avec ton poney au Westone Family’s Ranch ! Une balade de 45min sur le sentier d’Halloween t’attend, à la recherche d’objets cachés pour récolter des bonbons..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 17:00:00. 18 EUR.

Route d’orniac Westone Family’s Ranch

Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie



Celebrate Halloween with your pony at Westone Family’s Ranch! A 45-minute ride on the Halloween trail awaits you, as you search for hidden objects to collect candy.

¡Celebra Halloween con tu poni en el Rancho de la Familia Westone! Te espera un paseo de 45 minutos por el sendero de Halloween, mientras buscas objetos ocultos para recoger caramelos.

Feiere Halloween mit deinem Pony auf der Westone Family’s Ranch! Dich erwartet ein 45-minütiger Ritt auf dem Halloweenpfad, auf dem du nach versteckten Objekten suchst, um Süßigkeiten zu sammeln.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Labastide-Murat