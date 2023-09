Les Fantômes de la Ferté Route d’Orléans La Ferté-Saint-Aubin, 21 octobre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

Au cours d’un parcours immersif en famille ou entre amis, vous devrez parcourir le château de la cave au grenier pour comprendre son histoire et la malédiction qui pèse dessus depuis plusieurs centaines d’années…. Familles

Vendredi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. 9.5 EUR.

Route d’Orléans

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



During an immersive tour with your family or friends, you will have to go through the castle from the cellar to the attic to understand its history and the curse that has hung over it for several hundred years…

Durante una visita de inmersión con la familia y los amigos, tendrá que recorrer el castillo desde el sótano hasta el ático para comprender su historia y la maldición que pesa sobre él desde hace varios cientos de años…

Während eines immersiven Rundgangs mit der Familie oder mit Freunden müssen Sie das Schloss vom Keller bis zum Dachboden durchqueren, um seine Geschichte und den Fluch zu verstehen, der seit mehreren hundert Jahren auf ihm lastet…

