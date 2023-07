Base de Loisirs du Bannet Route d’Olly Givonne, 12 juillet 2023, Givonne.

Givonne,Ardennes

La base de loisirs de Givonne vous offrira de superbes balades en forêt, 100 kilomètres de parcours VTT balisés et même, lorsque la neige est de la partie, de belles promenades en ski de fond.Sont mis à votre disposition :- Aires de jeux et de pique-nique (barbecues)- Terrains de pétanque- Pistes de bicross- Circuits VTT- Parcours de Randonnée- Parcours d’orientation pour tous âges- Parcours de santé avec différents niveaux de difficulté- Sentier Découverte du Patrimoine- Chasse au trésor avec KLÉ’O (de 2 à 7 ans, 5 parcours au choix)Retrouvez également une vaste plaine de jeux pour les enfants où se côtoient balançoires, tobogans, bateau, bac à sable, mur d’escalade, mini terrain de foot, tyrolienne, de nombreux bancs et tables….

Route d’Olly

Givonne 08200 Ardennes Grand Est



The Givonne leisure centre offers superb walks in the forest, 100 kilometres of marked mountain bike trails and even, when the snow is there, beautiful cross-country skiing.The following are at your disposal:- Playgrounds and picnic areas (barbecues)- Petanque fields- Bicross tracks- Mountain bike circuits- Hiking trails- Orientation trail for all ages- Health trail with different levels of difficulty- Heritage Discovery Trail- Treasure hunt with KLÉ’O (from 2 to 7 years old), 5 courses to choose from)You will also find a vast playground for children where swings, slides, boat, sandpit, climbing wall, mini football field, zip line, many benches and tables…

El centro de ocio de Givonne le ofrece magníficos paseos por el bosque, 100 kilómetros de rutas marcadas para bicicletas de montaña e incluso, cuando hay nieve, hermosas pistas de esquí de fondo Un amplio parque infantil con columpios, toboganes, un barco, un arenero, un muro de escalada, un campo de minifútbol, una tirolina, numerosos bancos y mesas…

Das Freizeitzentrum von Givonne bietet Ihnen herrliche Waldspaziergänge, 100 Kilometer markierte Mountainbike-Strecken und bei Schnee sogar schöne Langlaufloipen.Ihnen stehen zur Verfügung:- Spiel- und Picknickplätze (Grills)- Bouleplätze- Bicross-Pisten- Mountainbike-Routen- Wanderwege- Orientierungslauf für alle Altersgruppen- Gesundheitsparcours mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden- Pfad zur Entdeckung des Kulturerbes- Schatzsuche mit KLÉ’O (von 2 bis 7 Jahren, 5 Parcours zur Auswahl)Außerdem gibt es einen großen Spielplatz für Kinder mit Schaukeln, Rutschen, Booten, Sandkasten, Kletterwand, Minifußballfeld, Seilbahn, zahlreichen Bänken und Tischen…

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme