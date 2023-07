Journée festive de la route du fromage AOP Ossau Iraty : Fromagerie Écologique d’Irati Route d’Irati-RD 18 Mendive, 4 août 2023, Mendive.

Mendive,Pyrénées-Atlantiques

Visite de la fromagerie via la galerie panoramique (de préférence le matin) et dégustation de l’Ossau-Iraty Agour élu 2 fois meilleur fromage du monde. Ambiance musicale avec boissons basques et planches fromages & charcuteries de la Maison de 11h à 19h.

Au pied de la Forêt d’Iraty, à 1/4 d’heure de Saint-Jean-Pied-de-Port et à 700m d’altitude, notre fromagerie vous accueille toute l’année pour un voyage gourmand et instructif ! Entrez dans notre etxe (maison) et observez nos fromagers en action. Ils vous révéleront tous les secrets de la fabrication du fromage de brebis AOP Ossau-Iraty et de leurs créations ! A la fin de la visite vous dégusterez gratuitement l’Ossau-Iraty élu 2 fois meilleur fromage du monde. Enfin vous choisirez votre fromage dans une véritable cave d’affinage conçue spécialement pour vous !.

Route d’Irati-RD 18

Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit the cheese dairy via the panoramic gallery (preferably in the morning) and taste Ossau-Iraty Agour, voted best cheese in the world 2 times. Musical atmosphere with Basque drinks and cheese & charcuterie boards from 11am to 7pm.

At the foot of the Forêt d?Iraty, 1/4 hour from Saint-Jean-Pied-de-Port and 700m above sea level, our cheese dairy welcomes you all year round for a gourmet and instructive journey! Step inside our etxe and watch our cheesemakers in action. They’ll reveal all the secrets of Ossau-Iraty PDO ewe?s milk cheese making and their creations! At the end of the tour, you’ll get a free taste of Ossau-Iraty, voted the best cheese in the world 2 times over. Finally, you’ll be able to choose your own cheese in a genuine ripening cellar designed especially for you!

Visite la quesería por la galería panorámica (preferiblemente por la mañana) y deguste el Agour Ossau-Iraty, elegido dos veces mejor queso del mundo. Animación musical con bebidas vascas y tablas de quesos y embutidos de 11:00 a 19:00 h.

A los pies de la Forêt d’Iraty, a un cuarto de hora de Saint-Jean-Pied-de-Port y a 700 m de altitud, nuestra quesería le da la bienvenida todo el año para un viaje gastronómico y educativo Entre en nuestra etxe (casa) y observe a nuestros queseros en acción. Le contarán todos los secretos de la fabricación del queso de oveja DOP Ossau-Iraty y de sus creaciones Al final de la visita, podrá degustar gratuitamente el Ossau-Iraty, elegido dos veces mejor queso del mundo. Por último, podrá elegir su queso en una auténtica bodega de maduración diseñada especialmente para usted

Besichtigung der Käserei über die Panoramagalerie (am besten morgens) und Verkostung des Ossau-Iraty Agour, der zweimal zum besten Käse der Welt gewählt wurde. Musikalische Umrahmung mit baskischen Getränken und Käse- und Wurstplatten des Hauses von 11 bis 19 Uhr.

Am Fuße des Forêt d’Iraty, eine Viertelstunde von Saint-Jean-Pied-de-Port entfernt und auf 700 m Höhe gelegen, empfängt Sie unsere Käserei das ganze Jahr über zu einer kulinarischen und informativen Reise! Treten Sie in unser Etxe (Haus) ein und beobachten Sie unsere Käser bei der Arbeit. Sie werden Ihnen alle Geheimnisse der Herstellung des Schafskäses mit der geschützten Ursprungsbezeichnung Ossau-Iraty und ihrer Kreationen offenbaren! Am Ende der Führung können Sie kostenlos den Ossau-Iraty probieren, der zweimal zum besten Käse der Welt gekürt wurde. Anschließend wählen Sie Ihren Käse in einem echten Reifungskeller aus, der speziell für Sie eingerichtet wurde!

