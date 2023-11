ÉLECTION DES MAJESTÉS – CANDÉ Route d’Ingrandes Candé, 20 janvier 2024, Candé.

Candé,Maine-et-Loire

Soirée élection des Majestés de Candé pour le carnaval 2024, le samedi 20 janvier 2024 à la salle Beaulieu à Candé..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . .

Route d’Ingrandes Salle Beaulieu

Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Evening to elect the Majesties of Candé for Carnival 2024, Saturday January 20, 2024 at the Salle Beaulieu in Candé.

Velada de elección de las Majestades de Candé para el Carnaval 2024, el sábado 20 de enero de 2024 en la Salle Beaulieu de Candé.

Wahlabend der Majestäten von Candé für den Karneval 2024 am Samstag, den 20. Januar 2024, im Saal Beaulieu in Candé.

Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire