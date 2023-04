La fête du muguet Route d’Hauterives Moras-en-Valloire Moras-en-Valloire Catégories d’Évènement: Drôme

Moras-en-Valloire

La fête du muguet Route d’Hauterives, 1 mai 2023, Moras-en-Valloire Moras-en-Valloire. Moras-en-Valloire ,Drome , Moras-en-Valloire La fête du muguet A la clairière des « Cinq croisées » Route d’Hauterives Moras-en-Valloire Drome Route d’Hauterives A la clairière des « Cinq croisées »

2023-05-01 – 2023-05-01

Route d’Hauterives A la clairière des « Cinq croisées »

Moras-en-Valloire

Drome Moras-en-Valloire . L’Ecolline et le comité des fêtes organisent la traditionnelle fête du muguet. Vous pourrez y déguster les gaufres cuites au feu de bois, une buvette. En animation il y aura un petit train pour les enfants, des majorettes et une fanfare. Route d’Hauterives A la clairière des « Cinq croisées » Moras-en-Valloire

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Moras-en-Valloire Autres Lieu Moras-en-Valloire Adresse Moras-en-Valloire Drome Route d'Hauterives A la clairière des "Cinq croisées" Ville Moras-en-Valloire Moras-en-Valloire Departement Drome Tarif Lieu Ville Route d'Hauterives A la clairière des "Cinq croisées" Moras-en-Valloire

Moras-en-Valloire Moras-en-Valloire Moras-en-Valloire Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moras-en-valloire moras-en-valloire/

La fête du muguet Route d’Hauterives 2023-05-01 was last modified: by La fête du muguet Route d’Hauterives Moras-en-Valloire 1 mai 2023 A la clairière des "Cinq croisées" Route d'Hauterives Moras-en-Valloire Drome Drôme Moras-en-Valloire Route d'Hauterives Moras-en-Valloire

Moras-en-Valloire Moras-en-Valloire Drome