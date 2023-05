Initiation golf aux Greens d’Eugénie Route d’Eugénie, 24 septembre 2023, Bahus-Soubiran.

Bahus-Soubiran,Landes

Venez vous essayer au golf aux Greens d’Eugénie !

Prêt du matériel et des balles de practice, accès aux installations.

Accessible à tous et réservation obligatoire au 07 60 34 17 00.

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 12:30:00. EUR.

Route d’Eugénie

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and try your hand at golf at Les Greens d’Eugénie!

Loan of equipment and practice balls, access to the facilities.

Accessible to all and reservation required at 07 60 34 17 00

Venga a probar el golf en Les Greens d’Eugénie

Préstamo de material y balones de práctica, acceso a las instalaciones.

Accesible a todos y previa reserva en el 07 60 34 17 00

Probieren Sie das Golfspiel in Les Greens d’Eugénie aus!

Verleih von Ausrüstung und Übungsbällen, Zugang zu den Einrichtungen.

Für alle zugänglich und Reservierung erforderlich unter 07 60 34 17 00

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Aire sur l’Adour