Balade sur le « chemin de la Ligne »et apéritif vigneron au Chai Doléris Route d’Escurès Lembeye, 18 juillet 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

Balade commentée sur le chemin de la ligne de fer (5 km) avec la découverte de l’histoire du tram à vapeur et de plusieurs ouvrages d’art (ponts, descentes d’eau, talus empierrés…).

11h30 : visite du chai souterrain du Chai Doléris et dégustation de nos Grands vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et des produits locaux..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . EUR.

Route d’Escurès

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Guided walk on the railway line (5 km) with the discovery of the history of the steam streetcar and several works of art (bridges, water downpipes, stone embankments…)

11:30 am : visit of the underground cellar of Chai Doléris and tasting of our great wines in AOC Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh and local products.

Paseo guiado por la línea de ferrocarril (5 km) para descubrir la historia del tranvía de vapor y varias estructuras de ingeniería (puentes, bajantes, terraplenes de piedra, etc.).

11.30 h: visita de la bodega subterránea de Chai Doléris y degustación de nuestros vinos AOC Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh y de productos locales.

Kommentierte Wanderung auf dem Weg der Eisenbahnlinie (5 km) mit der Entdeckung der Geschichte der Dampftram und mehrerer Kunstwerke (Brücken, Wasserabfahrten, geschotterte Böschungen…).

11:30 Uhr: Besichtigung des unterirdischen Weinkellers Chai Doléris und Verkostung unserer Grands vins in den AOC Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh sowie lokaler Produkte.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN