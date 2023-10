Venez vous faire peur à la cave des vignerons des coteaux du Céou Route des Vignes Florimont-Gaumier, 31 octobre 2023, Florimont-Gaumier.

Florimont-Gaumier,Dordogne

Venez vous faire peur à la cave des vignerons des coteaux du Céou! La chasse au trésor prend une nouvelle dimension: pour éviter de vous faire croquer par les vignes le 31 octobre, vous devez impérativement venir déguisé afin de relever le défi qui vous est propsé. Joie de participer+Récompense!.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Route des Vignes

Florimont-Gaumier 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and scare the bejesus out of yourself at the coteaux du Céou winegrowers’ cellar! The treasure hunt takes on a new dimension: to avoid being eaten by the vines on October 31st, you’ll need to come in disguise to take up the challenge. Joy of participation+Reward!

¡Venga a asustarse a la Cave des Vignerons des Coteaux du Céou! La búsqueda del tesoro adquiere una nueva dimensión: para evitar ser devorado por las viñas el 31 de octubre, deberá venir disfrazado a aceptar el reto. ¡La alegría de participar + la recompensa!

Erschrecken Sie sich im Weinkeller der Weinbauern der Coteaux du Céou! Die Schatzsuche hat eine neue Dimension erreicht: Um zu vermeiden, dass Sie am 31. Oktober von den Weinreben gefressen werden, müssen Sie unbedingt verkleidet kommen, um die Herausforderung anzunehmen, die Ihnen gestellt wird. Freude am Mitmachen+Belohnung!

Mise à jour le 2023-10-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne