Chasses au trésor dans les vignes des coteaux du Céou Route des Vignes Florimont-Gaumier, 23 octobre 2023, Florimont-Gaumier.

Florimont-Gaumier,Dordogne

Chasse au trésor dans les vignobles du vin de Domme-Moncalou du 23 octobre au 3 novembre

Départ du parking de la Cave

Pendant les heures d’ouverture de la Cave soit: du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30

Renseignements au 05 53 28 14 47.

2023-10-23 fin : 2023-11-03 17:30:00. .

Route des Vignes

Florimont-Gaumier 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Treasure hunt in the Domme-Moncalou vineyards from October 23 to November 3

Departure from the Cave parking lot

During Cellar opening hours: Monday to Friday, 2.30 to 5.30 p.m

Information on 05 53 28 14 47

Búsqueda del tesoro en los viñedos de Domme-Moncalou del 23 de octubre al 3 de noviembre

Salida desde el aparcamiento de la Cueva

En horario de apertura de la Cueva: de lunes a viernes, de 14.30 a 17.30 h

Información en el 05 53 28 14 47

Schatzsuche in den Weinbergen des Domme-Moncalou-Weins vom 23. Oktober bis zum 3. November

Start auf dem Parkplatz der Weinkellerei

Während der Öffnungszeiten der Weinkellerei: Montag bis Freitag von 14:30 bis 17:30 Uhr

Informationen unter 05 53 28 14 47

