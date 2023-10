Bourse aux jouets beaulieu Route des Sucs Beaulieu, 12 novembre 2023, Beaulieu.

Beaulieu,Haute-Loire

Bourse aux jouets organisée par l’APEL Beaulieu 43, de 9h à 17h à la salle des fêtes.

Emplacements sur réservation.

Buvette et gâteaux en vente sur place..

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

Route des Sucs Salle des fetes

Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Toy fair organized by APEL Beaulieu 43, 9am to 5pm at the Salle des Fêtes.

Places available on reservation.

Refreshments and cakes for sale on site.

Feria del juguete organizada por APEL Beaulieu 43, de 9.00 a 17.00 h en la sala del pueblo.

Plazas disponibles previa reserva.

Venta de refrescos y pasteles in situ.

Spielzeugbörse, organisiert von der APEL Beaulieu 43, von 9:00 bis 17:00 Uhr im Festsaal.

Stellplätze auf Reservierung.

Getränke und Kuchen werden vor Ort verkauft.

