2023-06-18 – 2023-06-22

Alpes-de-Haute-Provence Moustiers-Sainte-Marie . Du 18 au 22 juin 2023, au programme de cette 3ème édition : natation, bike & run, trail, VTT, canoë, paddle, parcours d’obstacles, chasse au trésor, swim / run.

Une aventure sportive 100% solidaire, féminine et nature ! contact@raid-etoiles-verdon.fr https://raid-etoiles-verdon.fr/ Route des Salles-sur-Verdon Camp de Base au Domaine du Petit Lac Moustiers-Sainte-Marie

