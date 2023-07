JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: LES JARDINS DU DOMAINE DE MONTPLAISIR Route des Plans Lodève, 16 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Entre jardins à la française et recoins romantiques, le domaine de Montplaisir s’ouvre à vous le temps d’une visite. Étroitement lié à l’histoire de Lodève depuis plus de 300 ans, cet ancien domaine agricole est devenu un lieu d’exception où se côtoie une résidence de prestige et un ancien site de production textile..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 16:00:00. .

Route des Plans

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Between formal gardens and romantic corners, the Domaine de Montplaisir opens up to you for a visit. Closely linked to the history of Lodève for over 300 years, this former agricultural estate has become an exceptional place where a prestigious residence and a former textile production site stand side by side.

Con sus jardines formales y sus rincones románticos, la finca de Montplaisir es suya. Estrechamente ligada a la historia de Lodève desde hace más de 300 años, esta antigua finca agrícola se ha convertido en un lugar excepcional donde conviven una residencia de prestigio y un antiguo centro de producción textil.

Zwischen französischen Gärten und romantischen Winkeln liegt die Domaine de Montplaisir, die sich Ihnen für einen Besuch öffnet. Seit über 300 Jahren ist dieses ehemalige landwirtschaftliche Anwesen eng mit der Geschichte von Lodève verbunden und hat sich zu einem außergewöhnlichen Ort entwickelt, an dem sich eine prestigeträchtige Residenz und eine ehemalige Textilproduktionsstätte befinden.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT LODEVOIS ET LARZAC