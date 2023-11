Thé dansant Route des plaines de Manaud Rosiers-d’Égletons, 19 novembre 2023, Rosiers-d'Égletons.

Rosiers-d’Égletons,Corrèze

Thé dansant animé par Patrick Roque.

De 14h30 à 19h30.

12€/personne avec boisson offerte et douceur à l’heure du goûter.

À la salle Romanée Sofia.

Réservations obligatoires au 06 37 38 03 73 ou 06 46 20 77 92..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Route des plaines de Manaud

Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Tea dance hosted by Patrick Roque.

From 2.30pm to 7.30pm.

12/person with complimentary drink and afternoon snack.

At Romanée Sofia hall.

Reservations essential on 06 37 38 03 73 or 06 46 20 77 92.

Baile del té a cargo de Patrick Roque.

De 14.30 a 19.30 h.

12 por persona con bebida y merienda de cortesía.

En la sala Romanée Sofia.

Imprescindible reservar llamando al 06 37 38 03 73 o al 06 46 20 77 92.

Tanztee, der von Patrick Roque moderiert wird.

Von 14:30 bis 19:30 Uhr.

12?/Person mit kostenlosem Getränk und Süßigkeiten zur Teezeit.

Im Saal Romanée Sofia.

Reservierungen sind erforderlich unter 06 37 38 03 73 oder 06 46 20 77 92.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières