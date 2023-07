Nocturne au Labyrinthe des Falaises Route des Pins Saint-Jouin-Bruneval, 14 juillet 2023, Saint-Jouin-Bruneval.

Saint-Jouin-Bruneval,Seine-Maritime

Vous cherchez une activité originale pour une soirée en famille ?

C’est la saison 6 des nocturnes au Labyrinthe des Falaises, tous les vendredis soirs du 8 juillet au 3 septembre 2023.

Plongez dans une aventure au milieu d’un champ de maïs pour partager un jeu de piste ludique en famille ou entre amis.

Préparez vos lampes torches et vos stylos pour les soirées nocturnes en famille au labyrinthe cet été !.

2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 23:00:00. .

Route des Pins

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie



Looking for an original activity for a family evening out?

It’s season 6 for nocturnes at the Labyrinthe des Falaises, every Friday evening from July 8 to September 3, 2023.

Plunge into an adventure in the middle of a cornfield and share a fun treasure hunt with family and friends.

Get your flashlights and pens ready for family evenings at the labyrinth this summer!

¿Busca una actividad original para una tarde en familia?

Temporada 6 de nocturnos en el Labyrinthe des Falaises, todos los viernes por la noche del 8 de julio al 3 de septiembre de 2023.

Sumérjase en una aventura en medio de un maizal para compartir con su familia y amigos una divertida búsqueda del tesoro.

¡Prepare sus linternas y bolígrafos para las veladas familiares en el laberinto este verano!

Suchen Sie eine originelle Aktivität für einen Familienabend?

Es ist Saison 6 der Nachtveranstaltungen im Labyrinth der Klippen, jeden Freitagabend vom 8. Juli bis zum 3. September 2023.

Tauchen Sie ein in ein Abenteuer inmitten eines Maisfeldes und teilen Sie eine spielerische Schnitzeljagd mit der Familie oder mit Freunden.

Halten Sie Ihre Taschenlampen und Stifte bereit für die nächtlichen Familienabende im Labyrinth in diesem Sommer!

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche