ROUTE DES ORGUES – CONCERT BACH Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

ROUTE DES ORGUES – CONCERT BACH Lunéville, 8 mai 2022, Lunéville. ROUTE DES ORGUES – CONCERT BACH Place Saint Rémy Eglise Saint Jacques Lunéville

2022-05-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-08 17:30:00 17:30:00 Place Saint Rémy Eglise Saint Jacques

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Ce Dimanche 8 mai à 16h à l’église St Jacques, Récital JS Bach par Aude Schuhmacher à l’orgue. jo.hagniel@orange.fr +33 3 83 72 33 07 MTPL

Place Saint Rémy Eglise Saint Jacques Lunéville

dernière mise à jour : 2022-04-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Place Saint Rémy Eglise Saint Jacques Ville Lunéville lieuville Place Saint Rémy Eglise Saint Jacques Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

ROUTE DES ORGUES – CONCERT BACH Lunéville 2022-05-08 was last modified: by ROUTE DES ORGUES – CONCERT BACH Lunéville Lunéville 8 mai 2022 Lunéville Meurthe-et-Moselle

Lunéville Meurthe-et-Moselle