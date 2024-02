Route des Moulins – Caraïbes/Europe LYCEE POLYVALENT HYACINTHE BASTARAUD Grand-Bourg, vendredi 8 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T14:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T14:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:00:00+01:00

Tourisme & Patrimoine

Visite d’entreprise – La Route des Moulins-Caraïbes Europe – Marie-Galante

Un groupe de 50 étudiants et élèves membre des établissements du Campus des Métiers du Tourisme de Guadeloupe se déplacent en voyage d’étude sur l’île de Marie-Galante, appelé encore l’île aux cent moulins afin de rencontrer l’association ASVP désignée à la promotion du patrimoine Marie-Galantais, le conservateur de l’Eco-musée et d’autres partenaires. Encadrés par des membres de la communauté éducative ils continueront un travail de recherche sur le patrimoine de l’île. Ce projet a plusieurs objectifs, il s’agit de :

– d’identifier un acteur majeur du secteur mais également de découvrir les métiers ci-après désignés (guide touristique , conservateur de musée , Agent d’accueil , photographe , historien spécialisé …),

Cette visite d’entreprise a vocation a élargir le spectre des métiers envisagés par le public cible.

– mener un premier diagnostic territorial en vue du montage de produits touristiques basés sur la valorisation des moulins et marres de l’île.

– préparer avec l’association, l’écomusée de Marie-Galante, le cahier des charges pour la mise en place de la plateforme des moulins/sucreries/distilleries/marres de Marie-Galante,

– d’enrichir leurs connaissances sur les moulins et l’histoire du travail servile, de construire un support de communication qui rende compte de leurs réflexions…

Les jeunes auront l’opportunité de visiter les lieux suivants :

Moulin de Mayombé (Saint-Louis)

Echanges avec les élèves/étudiants autour du projet de la route des moulins. Acteurs, genèse, objectifs…

Moulin de l’Habitation Desmarais (Saint-Louis)

Premier Moulin à vent de l’île – Ancienne habitation du Seigneur de l’île, le Fief de Saint-Louis -construction 1775

Moulin de Bézard (Capesterre M/G) – Moulin restauré en 1994, attrait touristique de l’île

Conférence et échange à l’Ecomusée – Habitation Murat

Site incontournable, haut –lieu de l’histoire sucrière, construction 1814

Echange avec les élèves/étudiants autour des différents métiers de ce secteur patrimonial

LYCEE POLYVALENT HYACINTHE BASTARAUD Rue de la savane MARIE-GALANTE Grand-Bourg 97112 Guadeloupe [{« type »: « email », « value »: « contact@campustivag.com »}]

Moulins – ecomusée musée