Cet évènement est passé Visite guidée au jardin des Milelli, suivie d’une projection sur l’escargot de Corse route des milelli Ajaccio Catégories d’Évènement: Ajaccio

Corse-du-Sud Visite guidée au jardin des Milelli, suivie d’une projection sur l’escargot de Corse route des milelli Ajaccio, 16 septembre 2023, Ajaccio. Visite guidée au jardin des Milelli, suivie d’une projection sur l’escargot de Corse Samedi 16 septembre, 17h30 route des milelli Entrée libre L’arboretum a 30 ans ! Visite guidée, suivie d’une projection – conférencesur l’escargot de Corse, endémique du Ricantu.. depuis 2 millions d’années

La soirée se finira avec un verre de l’amitié. route des milelli 20090 Ajaccio Ajaccio 20090 Loretto Corse-du-Sud Corse [{« type »: « phone », « value »: « 0495100691 »}] Parking en terre devant la maison des Bonaparte Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00 CPIE Ajaccio Détails Catégories d’Évènement: Ajaccio, Corse-du-Sud Autres Lieu route des milelli Adresse 20090 Ajaccio Ville Ajaccio Departement Corse-du-Sud Lieu Ville route des milelli Ajaccio latitude longitude 41.938414;8.718767

route des milelli Ajaccio Corse-du-Sud https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ajaccio/