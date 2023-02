Graines à l’Aubépin- Printemps Bio Route des landes Briollay Catégories d’Évènement: Briollay

Graines à l'Aubépin- Printemps Bio Samedi 4 septembre 2021, 14h00 Route des landes

Gratuit, sans réservation.

L’aubepin – Pays de la Loire Grandeur Nature Route des landes Route des landes 49125 BRIOLLAY Briollay 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire Visites de la ferme et animations autour des graines. Depuis 2004 L’aubépin est une petite entreprise agricole familiale qui produit des semences biologiques et reproductibles.

C’est avec l’arrivé dans l’entreprise en 2021 du fils de la famille Matthieu que L’aubépin s’agrandit pour pouvoir distribuer ses bonnes graines à tout les jardiniers et maraichers de France directement.

Vous êtes donc toutes et tous les bienvenus à venir découvrir nos champs, nos outils de tris et notre équipe ! Inscriptions

https://aubepin.fr

contact@aubepin.fr

0241371939

