Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Guy Verrier Route des Landes Baladou, 14 octobre 2023, Baladou.

Baladou,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Mon atelier est situé dans un grenier aménagé sous les combles de 60m2 environ. Peintre autodidacte je pratique la peinture acrylique et aquarelle. Ces deux techniques me permettent d’aborder des univers différents où l’intuition tient une grande place..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Route des Landes

Baladou 46600 Lot Occitanie



Edition 2023, on the territory of Cauvaldor, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their universe

My studio is located in an attic of about 60m2. As a self-taught painter, I work in acrylic and watercolor. These two techniques allow me to approach different worlds where intuition plays a major role.

Edición 2023, en el territorio de Cauvaldor, 27 Artistas le invitan a entrar en sus estudios para descubrir su universo

Mi estudio se encuentra en un ático de unos 60m2. Como pintor autodidacta, trabajo con acrílico y acuarela. Estas dos técnicas me permiten acercarme a mundos diferentes en los que la intuición desempeña un papel primordial.

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor, laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

Mein Atelier befindet sich in einem ausgebauten Dachgeschoss unter dem Dach mit einer Fläche von ca. 60 m2. Als autodidaktischer Maler praktiziere ich die Acryl- und Aquarellmalerei. Diese beiden Techniken ermöglichen es mir, verschiedene Welten anzugehen, in denen die Intuition einen großen Platz einnimmt.

