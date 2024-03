Route des jeux – Festival Espace Culturel Victor Hugo Sentzich, dimanche 23 juin 2024.

Route des jeux – Festival Ateliers de skate, démonstrations d’arts martiaux, spectacles de danse et bien plus encore ! Dimanche 23 juin, 10h00 Espace Culturel Victor Hugo Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-23T10:00:00+02:00 – 2024-06-23T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-23T10:00:00+02:00 – 2024-06-23T18:00:00+02:00

Venez participer à la journée de l’olympisme à Cattenom !

Au programme, démonstration et ateliers de Skate. Démonstrations d’arts martiaux et bien plus encore !

Spectacle danse et sport avec la compagnie Man’Ok à l’espace culturel victor Hugo

Restauration sur place.

Espace Culturel Victor Hugo 29, rue des châteaux 57570 Cattenom Sentzich 57570 Moselle Grand Est 03 82 52 84 65 https://cattenom.c3rb.org/ [{« type »: « email », « value »: « p.huet@mairie-cattenom.fr »}] La Médiathèque de Cattenom vous propose différents abonnements pour emprunter livres, CD et DVD.

Autrefois résidence des Wolter de Neurbourg, l’ancien château abrite aujourd’hui l’espace culturel Victor Hugo. Cet espace vous invite à des projections et spectacles dans son auditorium d’une centaine de places et accueille des ateliers vidéo, dessin et photo, des expositions et de nombreuses activités pour petits et grands. Le lieu accueille aussi TV Cattenom « Reflets » qui réalise des reportages. Des cours d’informatique pour adultes sont également disponibles. Parking