Marché de Vétraz-Monthoux Route des Hutins, 1 janvier 2023, Vétraz-Monthoux.

Retrouvez les mardis dès 15h, vos commerçants alimentaires au marché hebdomadaire de Vétraz-Monthoux..

2023-01-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-12-31 20:00:00. .

Route des Hutins

Vétraz-Monthoux 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Meet your food merchants at the weekly market in Vétraz-Monthoux on Tuesdays from 3pm.

Todos los martes a partir de las 15:00 horas, encuentre a sus comerciantes de alimentos en el mercado semanal de Vétraz-Monthoux.

Finden Sie dienstags ab 15 Uhr Ihre Lebensmittelhändler auf dem Wochenmarkt in Vétraz-Monthoux.

Mise à jour le 2023-01-04 par Office de Tourisme des Monts de Genève