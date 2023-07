Passage du Tour de France Route des Gardes Meudon, 23 juillet 2023, Meudon.

Passage du Tour de France Dimanche 23 juillet, 15h30 Route des Gardes Accès gratuit

Dimanche 23 juillet, la caravane et le peloton du Tour de France repassent par Meudon. Ce passage nécessite qu’aucun véhicule ne stationne le long du trajet sous peine de mise en fourrière. Le stationnement des véhicules sera donc interdit à partir de 22h et jusqu’au lendemain à 19h le long de la route des Gardes et rue de Vaugirard.

Horaires de passage

Caravane : entre 15h30 et 16h30

Peloton : entre 17h30 et 19h

Rappels de sécurité

Seuls les véhicules de secours circulerons en cas d’urgence.

Le public doit rester impérativement derrière les barrières.

La traversée des voies est interdite.

La sécurité des mineurs est placée sous la responsabilité de leurs parents ou d’un adulte accompagnant.

Les spectateurs sont seuls responsables de leur sécurité et de leurs animaux de compagnie aux abords du trajet.

Route des Gardes Route des Gardes, Meudon Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T15:30:00+02:00 – 2023-07-23T19:00:00+02:00

Tour de France Vélo

© Patrice Quillet / Ville de Meudon