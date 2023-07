Festival Danse avec le monde Route des Forges Brix, 11 août 2023, Brix.

Brix,Manche

Voyagez à l’occasion du Festival < DANSE AVEC LE MONDE >, organisé tous les 3 ans à Brix, au cœur du Cotentin !

Pendant une semaine, Brix se nomme » Carrefour du Monde » et accueille des groupes venus des quatre coins de la planète, pour une semaine de partage, d’échange et d’amitié avec la population, les bénévoles et le public, avec en temps forts 3 spectacles exceptionnels sous chapiteau.

Des groupes venus des 4 coins du monde nous font l’honneur de découvrir leurs danses, musiques et costumes traditionnels.

Rendez-vous au Champ de Foire de Brix, les 11, 12 et 13 août prochain !

Evénement organisé par Familles Rurales de Brix..

2023-08-11 20:30:00 fin : 2023-08-11 17:00:00. .

Route des Forges

Brix 50700 Manche Normandie



Travel to the Festival < DANSE AVEC LE MONDE >, held every 3 years in Brix, in the heart of the Cotentin region!

For one week, Brix is called » Carrefour du Monde » and welcomes groups from the four corners of the globe, for a week of sharing, exchange and friendship with the local population, volunteers and the public, with highlights including 3 exceptional shows under the big top.

Groups from the 4 corners of the globe honour us with their traditional dances, music and costumes.

See you at the Champ de Foire in Brix on August 11, 12 and 13!

Event organized by Familles Rurales de Brix.

Acérquese al Festival < DANSE AVEC LE MONDE >, que se organiza cada 3 años en Brix, en el corazón de la región de Cotentin

Durante una semana, Brix se convierte en la »Encrucijada del Mundo » y acoge a grupos de todos los rincones del planeta, para una semana de convivencia, intercambio y amistad con la población local, los voluntarios y el público, con 3 espectáculos excepcionales bajo la carpa.

Grupos procedentes de los cuatro puntos cardinales nos honran con sus bailes, música y trajes tradicionales.

Nos vemos en el Champ de Foire de Brix los días 11, 12 y 13 de agosto

Evento organizado por Familles Rurales de Brix.

Reisen Sie zum Festival < DANSE AVEC LE MONDE >, das alle drei Jahre in Brix im Herzen von Cotentin stattfindet!

Eine Woche lang nennt sich Brix « Carrefour du Monde » und empfängt Gruppen aus der ganzen Welt, um eine Woche lang mit der Bevölkerung, den Freiwilligen und dem Publikum zu teilen, sich auszutauschen und Freundschaften zu schließen.

Gruppen aus der ganzen Welt geben uns die Ehre, ihre Tänze, Musik und traditionellen Kostüme zu präsentieren.

Wir sehen uns auf dem Champ de Foire in Brix am 11., 12. und 13. August!

Die Veranstaltung wird von Familles Rurales de Brix organisiert.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche