Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20 . Concert, animation et soirée dansante à Bellefontaine ! Au programme de cette soirée : – 19h : Apéritif suivi du repas constitué d’une bonne fondue au fromage, charcuterie, salade, dessert et café. – 22h30 : Soirée dansante animé par Yann Chatillon, Chatycov Anim ! (entrée libre) Sur réservation avant le 12 janvier 2024 ! Soirée au profit de la coopérative scolaire de l’école de Bellefontaine. EUR.

Route des Fontaines Salle des fêtes

Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

