Début : 2023-12-28 18:00:00

fin : 2023-12-28 20:00:00

Soirée organisée par l’Elan Nordique Bellefontaine et l’Espace Nordique Jurassien.

Le Diaporama : randonnée nordique et raquette.

Les Montagnes du Jura franco-suisse sont réputées pour la pratique des activités nordiques et offrent une multitude de possibilités d’escapades, faciles ou plus engagées, à pied, en raquette, à ski de fond et de randonnée.

Originaire du massif du Jura, Jean-Luc Girod est un amoureux, passionné et fin connaisseur des montagnes du Jura qu’il a parcourues tous azimuts depuis une cinquantaine d’années à titre personnel ou à titre professionnel comme moniteur de ski ou formateur des accompagnateurs en montagne. A partir d’un diaporama commenté, il nous fait partager ses connaissances, ses aventures multiples dans l’enchaînement des crêtes ou des combes du Jura. Le montage présente d’abord les particularités hivernales de ce massif franco-suisse : sa géographie, le climat, la fragilité de la survie de la faune en hiver, etc… Puis de sommets en belvédères, l’auteur nous fait découvrir de sublimes paysages hivernaux en se déplaçant sur des sites connus ou insolites, propices à la pratique des activités de randonnée hivernales en raquette ou à ski.

Présentation de la plaquette et cartes des sites nordiques franco-suisses.

Le diaporama, sera complété par la présentation de la toute nouvelle plaquette et carte de tous les sites nordiques du massif du Jura français et suisse soit 3300 km de pistes nordiques et 1500 km d’itinéraires raquettes.

Durée 1h15 + échanges – questions-débat, entrée libre.

Vente et dédicace de livres après la séance : en effet Jean-Luc Girod dédicacera son livre « Escapades hivernales… » en fin de séances.

Route des Fontaines Salle des fêtes de Bellefontaine

Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté



