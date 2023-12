Conférence sur le métier de sanglier Route des Fontaines Bellefontaine Catégories d’Évènement: Bellefontaine

Jura Conférence sur le métier de sanglier Route des Fontaines Bellefontaine, 26 décembre 2023, Bellefontaine. Bellefontaine Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 17:30:00

fin : 2023-12-26 18:30:00 . Participez à une conférence sur le métier à la fois original et typiquement local de : Sanglier ! Ce métier artisanal et ancré dans la région consiste à lever les sangles pour effectuer le cerclage des boîtes de Monts d’Or. Sur réservation auprès de l’office de tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne. EUR.

Route des Fontaines Salle des fêtes de Bellefontaine

Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA MOREZ Détails Catégories d’Évènement: Bellefontaine, Jura Autres Code postal 39400 Lieu Route des Fontaines Adresse Route des Fontaines Salle des fêtes de Bellefontaine Ville Bellefontaine Departement Jura Lieu Ville Route des Fontaines Bellefontaine Latitude 46.5594899 Longitude 6.0645 latitude longitude 46.5594899;6.0645

Route des Fontaines Bellefontaine Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellefontaine/