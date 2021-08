Sainte-Menehould Sainte-Menehould Marne, Sainte-Menehould ROUTE DES EXPOS EN PAYS D’ARGONNE Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

2021-10-23 – 2021-10-18

Sainte-Menehould Marne Route des expos en Pays d’Argonne : 15 sites d’exposition dans 13 communes d’Argonne. diverses expositions de peintures, sculptures, fleurs, objets artisanaux, produits du terroir, instruments de musique (guitares et instruments médiévaux) etc… dont l’exposition chrysanthèmes dans l’église Notre Dame du Château à Sainte Ménehould ( avec plus de 500 chrysanthèmes). La première exposition étant le Pays d’Argonne avec ses villages, son architecture, sa forêt . entrée libre. +33 3 26 60 87 36 dernière mise à jour : 2021-07-23 par

