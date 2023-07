Marché des producteurs et soirée 80’s Route des Ecoliers Bressuire, 8 juillet 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Le comité des fêtes de Chambroutet vous invite à son marché des producteurs et sa soirée années 80’s, au stade de Chambroutet.

Restauration sur place par les producteurs. Prévoir vos couverts..

Route des Ecoliers Stade de Chambroutet

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Chambroutet festival committee invites you to its farmers’ market and 80’s party, at the Chambroutet stadium.

On-site catering by producers. Please bring your own cutlery.

El Comité de Fiestas de Chambroutet le invita a su mercado agrícola y fiesta de los 80 en el estadio de Chambroutet.

Catering in situ a cargo de los productores. Por favor, traiga sus propios cubiertos.

Das Festkomitee von Chambroutet lädt Sie zu seinem Bauernmarkt und seinem 80er-Jahre-Abend im Stadion von Chambroutet ein.

Verpflegung vor Ort durch die Produzenten. Besteck mitbringen.

