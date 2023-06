Croque montagne Route des Crêtes – Molkenrain Wattwiller, 8 juillet 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Accordez vous une pause gourmande au cours de votre randonnée et faites halte au chalet du Ski Club au Molkenrain..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 20:00:00. EUR.

Route des Crêtes – Molkenrain

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



Take a break during your hike and stop at the Ski Club chalet in Molkenrain.

Haga una pausa gastronómica durante su excursión y haga una parada en el chalé Ski Club de Molkenrain.

Gönnen Sie sich auf Ihrer Wanderung eine Gourmetpause und kehren Sie im Chalet des Skiclubs am Molkenrain ein.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay