Sortie raquettes nocturne au Markstein les vendredis Route des crêtes Linthal, 9 février 2024, Linthal.

Linthal Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:00:00

fin : 2024-03-08 20:30:00

Quoi de mieux que de démarrer le week-end en montagne avec les raquettes au pied !!! L’occasion de profiter de l’ambiance nocturne et de partager un moment de

convivialité autour d’une boisson chaude (boisson offerte : vin chaud/ infusion)

Sortie à partir de 7 ans..

Les vendredis 23-30/12/22, les 06-13-20-27/01/23, les 03-10-17-24/02/23 et les 03-10-17-24/03/23

Informations pratiques:

Cette sortie est ouverte à tout public à partir de 8 ans.

Dénivelé : +150 m / -150 m

Distance : 3.5 km

Chien interdit et portes bébé et luges non autorisés

EUR.

Route des crêtes

Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est



