Sortie raquettes à neige découverte au Markstein Route des crêtes Linthal, 24 décembre 2023, Linthal.

Linthal Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 09:45:00

fin : 2023-12-24 12:00:00

Initiez-vous aux raquettes à neige en toute convivialité ! Pour allier activité physique, culture et plaisir, votre guide commentera l’environnement montagnard. Un sentiment de liberté au cœur de grands espaces naturels..

Initiez-vous aux raquettes à neige en toute convivialité ! Pour allier activité physique, culture et plaisir, votre guide commentera l’environnement montagnard. Un sentiment de liberté au cœur de grands espaces naturels.

Envie de connaître une nouvelle façon de profiter d’une balade en montagne? Initiez-vous aux raquettes à neige en toute convivialité ! Pour allier activité physique, culture et plaisir, votre guide commentera l’environnement montagnard. Un sentiment de liberté au cœur des grands espaces naturels.

EUR.

Route des crêtes

Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller