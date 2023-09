Sortie brame du cerf Route des crêtes Linthal, 26 septembre 2023, Linthal.

Linthal,Haut-Rhin

En soirée, partez à l’affût du seigneur de nos montagnes tout en vous laissant guider dans un lieu magique où vous pourrez écouter et découvrir le brame du cerf..

2023-09-26 fin : 2023-09-26 21:00:00. EUR.

Route des crêtes

Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est



In the evening, go on the lookout for the lord of our mountains while letting yourself be guided in a magical place where you can listen to and discover the bellowing of the stag.

Por la noche, vaya al acecho del señor de nuestras montañas y déjese guiar por un lugar mágico donde podrá escuchar y descubrir la berrea del ciervo.

Am Abend begeben Sie sich auf die Pirsch nach dem Herrn unserer Berge und lassen sich dabei an einen magischen Ort führen, an dem Sie das Röhren des Hirsches hören und entdecken können.

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller