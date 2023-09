Spectacle : Lecture en mouvement Route des Crêtes Cescau, 2 décembre 2023, Cescau.

Cescau,Pyrénées-Atlantiques

Avec la compagnie Kiribil, le spectateur devient créateur. Tout commence tranquillement avec la lecture théâtralisée des albums portés par la musique jouée en direct, mais ensuite, c’est à vous d’entrer en action. Après un petit échauffement

du corps et de la voix par des jeux ludiques, laissez-vous guider par les artistes autour d’un atelier sur le mouvement et la corporalité. Un moment hors du temps pour jouer et créer ensemble !.

2023-12-02

Route des Crêtes Salle des fêtes

Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With Compagnie Kiribil, the spectator becomes the creator. It all starts quietly with a staged reading of the albums, supported by live music, but then it’s up to you to get in on the action. After a short warm-up

games, let the artists guide you through a workshop on movement and physicality. A timeless opportunity to play and create together!

Con Kiribil, el espectador se convierte en creador. Todo empieza en silencio, con una lectura dramatizada de los álbumes y música en directo, pero luego eres tú quien entra en acción. Tras un breve calentamiento

tu cuerpo y tu voz con algunos juegos lúdicos, deja que los artistas te guíen a través de un taller sobre el movimiento y la fisicalidad. Un momento fuera del tiempo para jugar y crear juntos

Mit dem Ensemble Kiribil wird der Zuschauer zum Schöpfer. Alles beginnt ruhig mit einer szenischen Lesung der Alben, die von Live-Musik begleitet werden, aber dann sind Sie an der Reihe, selbst aktiv zu werden. Nach einem kurzen Aufwärmen

des Körpers und der Stimme durch spielerische Spiele, lassen Sie sich von den Künstlern zu einem Workshop über Bewegung und Körperlichkeit anleiten. Ein zeitloser Moment, um gemeinsam zu spielen und zu kreieren!

