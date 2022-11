Route des crèches Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

2022-12-17 – 2023-01-18

Orne Tourisme en Val d’Orne et ses alentours vous invite à découvrir, pour la 6ème année consécutive, la route des crèches. Vingt communes ouvrent leurs églises afin que vous admiriez leur patrimoine en cette période de Noël.

Depuis 2016, date de la première route des crèches, cette route ne cesse de s’allonger. En 2016 cette route a démarré avec 6 églises, 9 en 2017, 13 en 2018 et 16 en 2019. Ces crèches toutes différentes les unes des autres ont chacune leur propre charme, et c’est grâce aux bénévoles de chaque village qui participent à leur création et à l’ouverture des églises pendant cette période.

Une belle balade en famille ou entre amis sur un territoire où il fait bon vivre !

Communes participantes : Neuvy-au-Houlme ; Bazoches-au-Houlme ; Cordey ; Ménil-Hermei ; PUTANGES-LE-LAC ( Rabodanges, Saint-Aubert-sur-Orne, Chênedouit, Sainte-Croix-sur-Orne (chapelle), Putanges-Pont-Ecrépin (église de Pont-Ecrépin), La Fresnaye-au-Sauvage (église de St Malo) ); Giel-Courteilles (église de Courteilles) ; Goulet ; Montgaroult ; Ecouché ; Montreuil-au-Houlme ; Faverolles ; St-Hilaire-de-Briouze ; Saint-André-de-Briouze ; Lignou; Ri; St-Brice- sous-Rânes. Eglise Chênedouit Putanges-le-Lac

