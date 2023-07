Soirée Brésilienne au Château Marquis de Vauban Route des cônes Blaye, 22 juillet 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Le Château Marquis de Vauban, situé à quelques mètres de la citadelle de Blaye, vous propose une soirée brésilienne.

Laissez-vous emporter par le spectacle de capoeira et la présence de danseuses brésiliennes. Vous découvrirez les spécialités culinaires brésiliennes. Le tout sera accompagné de la batucada « Nosso Destino ». C’est une soirée exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte!.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 00:00:00. EUR.

Route des cônes

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Château Marquis de Vauban, just a stone’s throw from the citadel of Blaye, invites you to a Brazilian evening.

Let yourself be carried away by the capoeira show and the presence of Brazilian dancers. Discover Brazilian culinary specialties. All accompanied by the « Nosso Destino » batucada. An exceptional evening not to be missed!

El Château Marquis de Vauban, a dos pasos de la ciudadela de Blaye, acoge una velada brasileña.

Déjese llevar por el espectáculo de capoeira y la presencia de bailarines brasileños. Descubra las especialidades culinarias brasileñas. Todo ello acompañado de la batucada « Nosso Destino ». Una velada excepcional que no debe perderse

Das Château Marquis de Vauban, das nur wenige Meter von der Zitadelle von Blaye entfernt liegt, lädt Sie zu einem brasilianischen Abend ein.

Lassen Sie sich von der Capoeira-Show und der Anwesenheit brasilianischer Tänzerinnen mitreißen. Sie werden die kulinarischen Spezialitäten Brasiliens kennenlernen. Begleitet wird das Ganze von der Batucada « Nosso Destino ». Ein außergewöhnlicher Abend, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

