Comédie « Trop au lit pour être honnête » Route des Cluzeaux Biozat Catégories d’Évènement: Allier

BIOZAT Comédie « Trop au lit pour être honnête » Route des Cluzeaux Biozat, 5 novembre 2023, Biozat. Biozat,Allier Evènement organisé par le club du 3e âge de Biozat..

2023-11-05 14:30:00 fin : 2023-11-05 . EUR.

Route des Cluzeaux Salle communale

Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Event organized by the Biozat 3rd Age Club. Acto organizado por el Club de la 3ª Edad de Biozat. Veranstaltung, die vom Seniorenclub von Biozat organisiert wird. Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme Val de Sioule Détails Catégories d’Évènement: Allier, BIOZAT Autres Lieu Route des Cluzeaux Adresse Route des Cluzeaux Salle communale Ville Biozat Departement Allier Lieu Ville Route des Cluzeaux Biozat latitude longitude 46.081533;3.272241

Route des Cluzeaux Biozat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biozat/