Théâtre Route des Cluzeaux Biozat, 5 novembre 2023, Biozat.

Biozat,Allier

Le Club du 3ème âge de Biozat a le plaisir de vous convier au Café-Théâtre à venir voir la pièce » Trop au lit pour être honnête », comédie en 2 actes de Mathias Perez. Présentée par le « Théâtre des 3 roues »..

2023-11-05 14:30:00 fin : 2023-11-05 . .

Route des Cluzeaux Salle Communale

Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Club du 3ème âge de Biozat is delighted to invite you to the Café-Théâtre to see the play « Trop au lit pour être honnête », a comedy in 2 acts by Mathias Perez. Presented by the « Théâtre des 3 roues ».

El Club de la 3ª Edad de Biozat tiene el placer de invitarle al Café-Théâtre para ver la obra « Trop au lit pour être honnête », una comedia en 2 actos de Mathias Perez. Presentada por el « Théâtre des 3 roues ».

Der Seniorenclub von Biozat freut sich, Sie ins Café-Théâtre einzuladen, um sich das Stück « Trop au lit pour être honnête » anzusehen, eine Komödie in zwei Akten von Mathias Perez. Präsentiert vom « Théâtre des 3 roues » (Theater der 3 Räder).

