Gouter d’anniversaire : A toi de jouer ! Route des Cinq Chateaux Wintzenheim, 1 septembre 2023, Wintzenheim.

Wintzenheim,Haut-Rhin

Un anniversaire ludique dans un lieu unique : visite, fabrication d’un bouclier, goûter, parcours de chevalier et de princesse. etc. Tout une histoire !.

2023-09-01 fin : 2023-11-12 . EUR.

Route des Cinq Chateaux

Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est



A fun birthday party in a unique place: visit, shield making, snack, knight and princess course, etc. A whole story!

Una divertida fiesta de cumpleaños en un lugar único: visita, fabricación de escudos, merienda, curso de caballeros y princesas, etc. Toda una historia

Ein spielerischer Geburtstag an einem einzigartigen Ort: Besichtigung, Herstellung eines Schildes, Imbiss, Ritter- und Prinzessinnenparcours etc. Eine ganze Geschichte!

