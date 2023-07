Exposition : Par’Chemins et & Châteaux Route des Cinq Châteaux Wintzenheim, 1 juillet 2023, Wintzenheim.

Wintzenheim,Haut-Rhin

L’exposition retrace « l’âge d’or » médiéval et transfrontalier, qui a représenté pour la région un formidable essor économique, spirituel et artistique. Elle repose sur une sélection de chartes et de maquettes à l’échelle 1/350° de châteaux emblématiques d’Alsace..

2023-07-01 fin : 2023-08-31 19:00:00. EUR.

Route des Cinq Châteaux

Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est



The exhibition retraces the medieval and cross-border « golden age », which represented a tremendous economic, spiritual and artistic boom for the region. It is based on a selection of charters and 1/350 scale models of emblematic castles of Alsace.

La exposición recorre la « edad de oro » medieval y transfronteriza, que supuso un enorme auge económico, espiritual y artístico para la región. Se basa en una selección de cartas y maquetas a escala 1/350 de castillos emblemáticos de Alsacia.

Die Ausstellung zeichnet das mittelalterliche und grenzüberschreitende « Goldene Zeitalter » nach, das für die Region einen gewaltigen wirtschaftlichen, geistigen und künstlerischen Aufschwung bedeutete. Sie basiert auf einer Auswahl von Urkunden und Modellen im Maßstab 1:350° von symbolträchtigen Burgen im Elsass.

Mise à jour le 2023-05-05 par Château du Hohlandsbourg