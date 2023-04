Au temps des bâtisseurs du Moyen Âge Route des Cinq Châteaux, 10 juin 2023, Wintzenheim.

Replongez dans l’ambiance des grands chantiers du Moyen Âge auprès des Compagnons du Devoir qui vous dévoileront les secrets des architectures, des métiers et des hommes qui les ont bâtis..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. EUR.

Route des Cinq Châteaux

Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est



Immerse yourself in the atmosphere of the great building sites of the Middle Ages with the Compagnons du Devoir who will reveal the secrets of the architecture, the trades and the men who built them.

Sumérjase en el ambiente de las grandes obras de la Edad Media de la mano de los Compagnons du Devoir, que le desvelarán los secretos de la arquitectura, los oficios y los hombres que las construyeron.

Tauchen Sie in die Atmosphäre der großen Baustellen des Mittelalters ein und lassen Sie sich von den Compagnons du Devoir in die Geheimnisse der Architektur, der Berufe und der Menschen, die sie errichtet haben, einweihen.

