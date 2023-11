ATELIER D’ÉCRITURE DE CONTE DE NOËL Route des Cévennes Saint-Martin-de-Londres, 13 décembre 2023, Saint-Martin-de-Londres.

Saint-Martin-de-Londres,Hérault

A noter dans vos agendas pour les plus jeunes (dès 8 ans) : une animation « Atelier d’écriture de Conte de Noël » est prévue à la bibliothèque. Gratuit, sur réservation..

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 16:00:00. .

Route des Cévennes

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Mark your calendars for younger children (aged 8 and over): a « Christmas Story Writing Workshop » is planned at the library. Free, on reservation.

Para los más pequeños (a partir de 8 años), marque el calendario: está previsto un « Taller de escritura de cuentos de Navidad » en la biblioteca. Gratuito, previa reserva.

Für die Jüngsten (ab 8 Jahren) sollten Sie sich vormerken, dass in der Bibliothek eine Veranstaltung « Atelier d’écriture de conte de Noël » (Schreibwerkstatt für Weihnachtsgeschichten) stattfindet. Kostenlos, mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU GRAND PIC ST LOUP