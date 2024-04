Route des Arts à Mauroux Mauroux, samedi 4 mai 2024.

La Route des Arts. revient cette année encore pour vous faire découvrir des artistes divers et variés. Proposée par ALP de Mauroux et le comité des fêtes de Lacapelle-Cabanac Village , le temps d’un week-end un circuit pour découvrir plus d’une trentaine d’artistes dans 3 villages différents: Mauroux, Lacapelle-Cabanac et Sérignac.

Restauration sur place.

Ce weekend se conclura sur un concert de Drisco et une scène ouverte.

Anima Loisirs Patrimoine

Mauroux 46700 Lot Occitanie alp@lesgonies.org

