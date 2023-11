Marché de Noël à Coussac Bonneval route des Allées Coussac-Bonneval, 16 décembre 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Nombreux exposants. Animations : Pat Patrouille et Mickey, baptême en quad, maison du Père Noël, feu d’artifice, restauration sur place , arrivée surprise du Père Noël .

De 11h à 20h au camping municipal des allées, ambiance village de Noël..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

route des Allées

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Numerous exhibitors. Entertainment: Pat Patrouille and Mickey, quad biking, Santa’s house, fireworks, on-site catering, Santa’s surprise arrival.

From 11 a.m. to 8 p.m. at Les Allées municipal campsite, Christmas village atmosphere.

Numerosos expositores. Animaciones : Patrulla y Mickey, quad, casa de Papá Noel, fuegos artificiales, catering in situ, llegada sorpresa de Papá Noel.

De 11.00 a 20.00 h en el camping municipal de Allées, ambiente de pueblo navideño.

Zahlreiche Aussteller. Animationen: Pat Patrouille und Mickey, Quad-Taufe, Haus des Weihnachtsmanns, Feuerwerk, Essen auf dem Platz, Überraschungsankunft des Weihnachtsmanns.

Von 11 bis 20 Uhr auf dem städtischen Campingplatz Les Allées, Atmosphäre eines Weihnachtsdorfes.

Mise à jour le 2023-11-22 par SPL Terres de Limousin