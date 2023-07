Comice agricole estival interdépartemental Route des Allées Coussac-Bonneval, 12 août 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Défilé de belles vaches Limousines dans les allées du château de Bonneval. Repas midi et soir. Présence de producteurs locaux. Entrée gratuite. De 8h à 23h..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Route des Allées

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Parade of beautiful Limousin cows in the alleys of the Château de Bonneval. Lunch and dinner. Local producers present. Free admission. From 8am to 11pm.

Desfile de hermosas vacas Limousin por las avenidas del Château de Bonneval. Comida y cena. Presencia de productores locales. Entrada gratuita. De 8h a 23h.

Parade schöner Limousin-Kühe durch die Alleen des Schlosses von Bonneval. Mahlzeiten mittags und abends. Anwesenheit von lokalen Produzenten. Der Eintritt ist frei. Von 8 Uhr bis 23 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-15 par OT Pays de Saint-Yrieix